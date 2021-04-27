Известная ведущая и певица Татьяна Воржева, которую часто называют украинской Анджелиной Джоли, показала новый женственный образ и задумалась об участии в популярном шоу

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм новым видео, на котором она примерила элегантный вечерний образ.

Так, ведущая показала себя в коротком черном платье облегающего фасона. Наряд привлекает к себе внимание открытыми плечами и ключицами, а также глубоким декольте. Рукава-фонарики отделены от остального наряда, что делает его еще более необычным.

На видео Воржева устроила небольшое импровизированное дефиле перед камерой, демонстрируя все достоинства платья и своей фигуры, которую оно идеально подчеркнуло. Девушка уверенно ходит по комнате и выгибается в разных модельных позах.

В подписи к видео она предположила, что может стать участницей одного из популярных проектов на украинском телевидении.

«Может в “Холостяк” или “холостячкой”?», - поинтересовалась ведущая у своих подписчиков.

Фанаты тут же принялись комментировать ее пост. При этом, их мнения разделились.

«Нееееет. Вы не та личность, чтобы себя унижать», «На холостячку!», «Я за любой движ, лишь бы побольше было Тебя. Природа создаёт красоту для любования», «Божественная», «В Холостячку да, в Холостяк точно нет, не Ваш уровень бороться за внимание чье то или ждать свидания», «Танюш, ждем тебя на экранах!», «Может на следующий сезон?», - пишут люди.

Напомним, украинская Джоли в узком боди с непристойным декольте расшалилась перед камерами: "Ангел и демон".

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