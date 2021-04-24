Телеведущая, певица Татьяна Воржева, которую зачастую сравнивают с Анджелиной Джоли, решила пофилософствовать касательно камер и гаджетов, которые плотно окружают нашу жизнь

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Таня Воржева разместила небольшое видео, на котором позирувеут в кожаном пиджаке без признаков белья. Девушка решила рассказать свое осознание того, что наша жизнь стала напичкана камерами и гаджетами.

Девушка призналась, что поначалу это пугало ее, но со временем она переосмыслила свою точку зрения. Вот что она пишет:

"Камера - это зеркало. В кадре мы как на ладони. Проработайте свои блоки, внутренние зажимы, полюбите себя и получайтесь красиво… Сначала меня пугало нашествие гаджетов, приложений, моды на контакт с камерой. Но сейчас я смотрю на это с философской точки зрения. Это отличный инструмент самопознания…и саморазвития, опции для карьерного роста. В этом деле главное - баланс".

Поклонники не пропустили новый пост красотки, и присоединились к размцышлениям на поднятую Татьяной тему.

"Love it💥", "Красивая ❤️🔥", "Спасибо, друзья", "Невероятная красотка", "Ты права, ко всему нужно относиться по философски", "Королева!", "Очень красивая!" - написали поклонники.

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