Украинская ведущая и певица Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли, поделилась кадрами со съемок для модного глянца

После того, как молодая и амбициозная артистка решила принять участие в песенном шоу – «Фабрике звезд-3», она стала популярной, причем настолько, что Татьяну часто сравнивали с Анджелиной Джоли из-за своей внешности.

В этот раз Татьяна решила рассказать о новом и важном для себя опыте, ведь она никогда не была подиумной моделью из-за низкого роста, хотя она и бывала на показах. В маленьком черном боди девушка предстала в довольно смелом образе для сьемки "Ангел и демон".

«Я умудрялась ходить на показах и даже однажды сломала каблук, но не растерялась, скинула туфли и пошла дальше как ни в чём не бывало... :) Было страшно, но это оказалось единственно верным решением.

Фото- это моя стихия. У меня есть друг - фотограф, который фотографирует меня в знаковые моменты жизни. Так сложилось случайно... Просто именно к нему я прихожу просто «помолчать», а он видит- «что-то случилось», «что-то творится в ее глазах» и фиксирует это... Жизнь живет в глазах... Иногда веселая иногда грустная. Наверное когда-то я сделаю целый альбом этих фото...И приглашу вас на эту выставку, поделюсь «живыми и глубокими моментами».

А вот эта съемка XXL была так же особой. Одна единственная в таком стиле. Так как у меня особое мнение насчёт женских снимков в более «оголенном формате». Поэтому доверять такой процесс я могла только необыкновенным людям. Сейчас я хотела бы рассказать не о себе, а о девушке-фотограф sashasamsonova» - подметила Татьяна.

Также она рассказала, что очень бы хотела слетать в ЛА и поработать с Сашей снова. Если повторять такого рода съёмки, - то только с ней.

«Очень красивая и женственная😍; Красивая 😍; Да, Саша Самсонова талант, я помню она потом еще фоткала мою знакомую и я тоже была в восторге! Много лет уже мечтаю о фото у нее✨💫⭐️🌟»,- ответили в сети.

На предыдущем снимке Воржева решила подразнить своих поклонников стройной фигурой, а заодно добавила своему образу яркую изюминку. Так, ведущая позирует в обтягивающем черном платье, которое идеально подчеркивает ее талию.

Образ красотки дополнил сдержанный макияж со стрелками и элегантная укладка. Единственной деталью, которая выбивается из этого женственного ансамбля стала красная бита, которую Воржева кокетливо держит в руках.

««Казнить нельзя помиловать». Где запятую ставим сегодня?», - поинтересовалась артистка у своих подписчиков.

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