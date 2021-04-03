Известная украинская ведущая Татьяна Воржева рассказала, почему она с нетерпением ждет окончания карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "украинской Джоли" в соцсети.

Так, в аккаунте Воржевой появилось видео, в котором она демонстрирует свое творчество. Девушка подчеркнула, что в основном музыку и тексты к своим песням пишет сама, поэтому это всегда правдивые истории.

"Друзья, Таня артист соскучилась по вам... Музыка/текст, запечатленные в песнях - это мои лайф фото чувств и эмоций. В большинстве случаев я пишу тексты и мелодии сама... Иногда сотрудничаю с авторами - если это "мои люди" о "моем" между строк. Поэтому это 100% TRUE story... Это всегда GARNA атмосфера", - написала она.

Воржева также рассказала, что уже очень ждет завершения локдауна.

"Жду окончания карантина... А то пока что полный локдаун... и назначаю Вам свидание. Все будет в новом и неожиданном формате", - заинтриговала она.

Также она обратила внимание на то, что в конце видео лежит в звездочке "Алатырь", которая является славянским символом гармонии.

"Давайте любить и ценить свою культуру. Корни питают ветви", - добавила украинская Джоли".

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