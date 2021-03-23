Известная украинская ведущая Татьяна Воржева показала женственный образ, который она выбрала для призыва весны

Популярная красотка, которая запомнилась многим украинцам после участия в «Фабрике звезд», поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, Татьяна, как и большинство людей, уже устала ждать весну, и решила поскорее «призвать» ее в Украину. Для этого красотка примерила женственный наряд и показала соответствующие фото.

Воржева надела белую блузку с крупными рюшами, которую она беспечно завязала на узел внизу, сделав ее короче, а также длинную черную юбку с глубоким разрезом. Ее образ дополнили стильные босоножки на высокой шпильке.

На одном из фото Воржева сидит, вытянув перед собой идеальные ножки. На ее лицо при этом светит теплое солнышко. Можно предположить, что эти фото были сделаны уже давно.

«Весна, приходи уже в Киев. Как вам погодка, друзья? Вызываю солнце», - подписала фото красотка.

Отметим, что ведущую часто называют "украинской Анджелиной Джоли" из-за сильного внешнего сходства с актрисой.

Ранее мы писали, что Татьяна показала фото, на котором она позирует почти лежа на пианино. Кадр сделан сверху - девушка сидит на стуле, откинувшись назад и прислонившись спиной к клавишам пианино. Также она положила руку на музыкальный инструмент, словно "растянувшись" по нему.

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