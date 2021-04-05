Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, показала формы в белье

Артистка давно строит карьеру на украинском телевидении, а недавно она выпустила новый хит, сообщает Politeka.net. Не забывает звезда и о соцсетях.

В своем Инстаграм Татьяна опубликовала новое фото, на котором предстала в нижнем белье. Звезда позировала на диване в полумраке, демонстрируя бюст в кружевном лифчике.

Большие глаза артистки сияли, а сама она улыбалась.

"Что делать для того, чтоб вас полюбила камера? Флиртуйте с ней... Примите и полюбите себя, своего внутреннего ребенка... Наслаждайтесь моментом...🔥😎", - написала Воржева.

Почти за час публикация собрала десятки лайков.

Отметим, Татьяна Воржева в одном из интервью рассказала, что ее с детства сравнивают с Анджелиной Джоли. По словам украинской красотки, она устала от этого

"К этой актрисе у меня совершенно нейтральное отношение. Хотелось бы просто быть собой. Да, у нас один типаж, не более", - рассказала Воржева.

Девушка с детства была творческой личностью, она мечтала стать певицей, актрисой и писательницей.

Красотка отучилась в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко на философском факультете.

Звезда несколько лет назад вела программу «Заковані» на Новом канале. По концепции шоу девушка и несколько молодых людей на протяжении проекта находятся прикованными друг к другу.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

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