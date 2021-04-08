Украинская ведущая и певица Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли, показала дерзкий образ в обтягивающем платье

Артистка, запомнившаяся многим благодаря своему участию в «Фабрике звезд-3», поделилась новым игривым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Воржева решила подразнить своих поклонников стройной фигурой, а заодно добавила своему образу яркую изюминку. Так, ведущая позирует в обтягивающем черном платье, которое идеально подчеркивает ее талию.

Образ красотки дополнил сдержанный макияж со стрелками и элегантная укладка. Единственной деталью, которая выбивается из этого женственного ансамбля стала красная бита, которую Воржева кокетливо держит в руках.

««Казнить нельзя помиловать». Где запятую ставим сегодня?», - поинтересовалась артистка у своих подписчиков.

Под ее постом тут же появились комментарии.

«Да какие тут запятые, когда в руках убедительный восклицательный знак!», «Девочки рулят», - пишут люди.

Отметим, что Воржеву часто называют «украинской Джоли» за ее внешнее сходство со знаменитой голливудской актрисой.

Ранее мы писали, что Татьяна показала фото, на котором она позирует почти лежа на пианино. Кадр сделан сверху - девушка сидит на стуле, откинувшись назад и прислонившись спиной к клавишам пианино. Также она положила руку на музыкальный инструмент, словно "растянувшись" по нему.

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