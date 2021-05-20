Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая Татьяна Воржева, которую прозвали украинской Анджелиной Джоли, показала себя в свежем образе
Как пишет Politeka.net, красотка Татьяна Воржева стала известной украинцам после проекта "Фабрика звезд". Девушку начали сравнивать с Анджелиной Джоли, но красотке это не лестно, ведь она хочет быть сама собой. Сейчас певица активно ведет социальные сети, где постоянно публикует интересный контент.
В этот раз Татьяна опубликовала фото, на котором была в платье с открытыми плечами. Девушку не смущал размер декольте и она показала несколько снимком из разных планов.
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Друг, держи мечты и амбиции «в фокусе». Даже самые неземные и сумасшедшие.
Ты живешь жизнью своей мечты или сдался обстоятельствам? Я желаю всем побеждать и никогда не предавать себя. Только вперёд", - написала девушка.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Извините, а это Джоли", "Крутизна", "Очень приятные комплименты".
Сообщалось, что певица Татьяна Воржева расплакалась в машине.
Так, этот раз красотка разместила отрывок видеоработы певца MAZH. На кадрах Воржева сидела в машине и плакала, в результате ее макияж размазался.
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