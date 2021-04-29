Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, предстала в белоснежном халате

Артистка рассказала, как провела Чистый четверг, сообщает Politeka.net. Звезда активно готовится к Пасхе, о чем сообщила в своем Инстаграм.

В кадре красотка предстала в белоснежных халате и в полотенце на голове. Красотка улыбалась, выглядя свежо и красиво.

"Всех с Чистым четвергом 😉😎 Девочки, будем печь куличи? На кухне... в его шортах и майке… 😍Для меня такая подготовка к Пасхе была б идеальной…) Как вы собираетесь праздновать? 1) с «ним», 2) с семьей, 3) не празднуешь. Выбери свой вариант…", - написала Воржева.

За два часа публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

"Вот так 👩🏻‍🍼👨‍👩‍👦😅🙏🏻", "🤍🤍🤍", - написали пользователи сети.

Отметим, Татьяна Воржева - не только певица, но также телеведущая. Артистка вела программу «Заковані» на Новом канале. По концепции шоу девушка и несколько молодых людей на протяжении проекта находились прикованными друг к другу.

Звезда в свое время была очень популярной, ведь людей впечатало ее сходство с актрисой Анджелиной Джоли.

Однако сама артистка в одном из интервью рассказала, что ее с детства сравнивают с другой звездой. По словам украинской красотки, она устала от этого сравнения.

"К этой актрисе у меня совершенно нейтральное отношение. Хотелось бы просто быть собой. Да, у нас один типаж, не более", - рассказала Воржева.

Напомним, украинская Джоли в узком боди с непристойным декольте расшалилась перед камерами: "Ангел и демон".

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