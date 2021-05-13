Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая Татьяна Воржева, расплакалась в машине

Артистку постоянно сравнивают с известной актрисой, сообщает Politeka.net. Сама же Воржева в одном из интервью призналась, что ей неприятно это сравнение, ведь ей хотелось бы просто оставаться самой собой.

Тем не менее звезду продолжают называть "украинской Анджелиной Джоли" из-за эффектной внешности с пухлыми губами.

Сейчас Воржева продолжает активно заниматься творчеством, она записывает песни, а также снимается в клипах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Так, этот раз красотка разместила отрывок видеоработы певца MAZH.

На кадрах Воржева сидела в машине и плакала, в результате ее макияж размазался.

"Премьера трека и видео «Пьяная Луна» @30.02_official и @mazh_bombae на ютуб и всех цифровых площадках. Была рада сняться у вас, дорогие поставщики моих мурашек.

😎 Я очень хочу, чтоб такого продукта было на просторах шоу-биза больше. Глубоко, романтично, то самое true которого нам всем так не хватает...

@skuratovsky… драматическая актриса во мне раскрылась, передает привет, желает продолжения в кино 😎", - написала Татьяна.

За час публикация собрала более 100 просмотров и немного комментариев.

"Немного похоже на. Токио. Ярослав Малой", "Но ребята молодцы хороший хит получился", - написали пользователи сети.

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