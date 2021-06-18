Известная украинская ведущая и звезда «Фабрики звезд-3» Татьяна Воржева примерила томный образ с красным платьем для отдыха в саду

Знаменитость, которая благодаря своей яркой внешности прославилась как «украинская Анджелина Джоли», поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Воржева задумалась о том, какими по своей природе бывают люди.

«Ирина Хакамада разделяет характеры людей на три группы: Хищники, травоядные, падальщики…Вопрос: Бывают ли, на твой взгляд, травоядные хищники? К какому типу ты отнесёшь себя?», - написала ведущая.

Она сопроводила этот пост своими снимками. На фото звезда позирует в саду, растянувшись на газоне в своем летнем образе. На ней длинное красное платье с пикантно открытой спиной. В нем Воржева томно позирует для снимков.

Подписчики тут же отреагировали на ее пост.

«Огонь», «Живи вечно красота!», «Это уже искусство», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Воржева поделилась видео, на котором предстала в черном пиджаке оверсайз и босоножках на шпильке. Из одежды больше ничего видно не было.

В кадр также попали фотограф и ассистентка, которая держала напольную лампу так, чтобы она светила на лицо Воржевой.

Напомним, украинская Анджелина Джоли в черном мини-платье впечатлила размером декольте: "Крутизна".

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