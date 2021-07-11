Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит время с пушистым другом
Уже 10 лет известный ресторатор остается бессменным судьей популярного украинского проекта, пишет Politeka.net. Хименес-Браво завоевал огромную любовь украинской публики.
Сейчас на страницу Эктора подписан один миллион человек. В своих постах судья делится рецептами, а также показывает, где и с кем проводит время.
В этот раз ресторатор удивил записью, сменив привычную деятельность, и сфотографировавшись с пилой. На бревне позировала маленькая собачка - любимый питомец Хименеса-Браво.
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"Выполню любую работу:
🪵 заготовлю дрова на зиму;
🐓 покормлю кур;
🌱 Посапаю грядку.
Пишите в комментариях, какую работу предложите мне 👇🏼", - написал ресторатор.
За пять часов публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев.
"Приготовь покушать👌🏻😻", "Главное все под контролем!", "Дрова на зиму это то что нужно, огурчики закатать, малину собрать, подвал и сарай побелить в селе всегда работы полно помощь нужна. 🔥🔥🔥👏❤️", "Не сомневаюсь Эктор,что Вам любая работа по плечу!❤❤❤", "Подоить корову 🐄", "😂😂😂😂 у меня есть грядка и дрова надо 🤩", "Настоящий хозяин 😂😂", - написали пользователи сети.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео.
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