Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво взбудоражил публику своими танцами
49-летний шеф-повар колумбийского происхождения опубликовал в Инстаграм видое, которые е оставили равнодушными его поклонников, передает Politeka.net.
Эктор Хименес-Браво устроил танцы на фоне коттеджей.
«Невозможно сдержать танцы, когда живешь в таком прекрасном месте», - написал он.
Хименес-Браво был одет в футболку, розовые шорты и разноцветные шлепанцы.
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Также он взял в кадр и свою собачку Лупиту.
«Вот там вот шо болтается? Ну, Эктор, озорник😂», «Классный», «Супер», «Суперово», «Прикольно», «Супер парнишка, браво», «классно. А Лупита молодец», «Ох, Эктор, Молодчина», «Лупиту в новый сезон мастер шеф как главного судью», - пишут в комментиариях.
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