Український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95" і друг Євгена Кошового, показав, як розважається з автоматом

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є популярним українським гумористом. Шоумен починав свій творчий шлях у команді КВК"збірна Дніпропетровська". У 2013 році гумориста почали запрошувати в проекти "Квартал 95". Красунчик зараз продовжує займатися творчістю і активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових кадрах в сторіс Юрій показав, як розважається з автоматом, зарядженим їжею і напоями.

"Найщедріший автомат", - підписав кадри Юрій.

На кадрах автомат у випадковій послідовності видавав їжу, хоча гроші в нього не пхали.

"Це істерика", - додав Ткач.

На останньому сторісі Юрій спробував забрати все, що впало, але через велику кількість пляшок гумористу цього не вдалося, так як дверцята не відкривалися.

"Тепер спробуй забери", - написано було під кадрами.

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