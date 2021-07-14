Український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95" і друг Євгена Кошового, показав, як розважається з автоматом
Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є популярним українським гумористом. Шоумен починав свій творчий шлях у команді КВК"збірна Дніпропетровська". У 2013 році гумориста почали запрошувати в проекти "Квартал 95". Красунчик зараз продовжує займатися творчістю і активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим.
На нових кадрах в сторіс Юрій показав, як розважається з автоматом, зарядженим їжею і напоями.
"Найщедріший автомат", - підписав кадри Юрій.
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На кадрах автомат у випадковій послідовності видавав їжу, хоча гроші в нього не пхали.
"Це істерика", - додав Ткач.
На останньому сторісі Юрій спробував забрати все, що впало, але через велику кількість пляшок гумористу цього не вдалося, так як дверцята не відкривалися.
"Тепер спробуй забери", - написано було під кадрами.
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