Ведущая Маша Ефросинина всколыхнула новой порцией кадров с роскошного отдыха
42-летняя звезда с шестилетним сыном сейчас находятся в Турции. Именно на курорте произошло событие, которого Маша сильно ждала. Распереживавшаяся ведущая сделала серию "сториз" в Инстаграм, рассказав и показав, что произошло, передает Politeka.net.
Так, Ефросинина встретила на курорте младшую сестру Лизу и племянников, которых уже очень давно не видела. Кроме того, на отдых прилетела даже их мама - почти вся семья в сборе.
"Мы не виделись с моей сестой Лизой и племянниками больше года!!! И вот наконец-то! Слезы душат...", - не сдержала она эмоций.
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Как известно, 35-летняя сестра Ефросининой была несколько лет замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко Андреем, но брак, увы, распался, несмотря на рождение дочери Варвары. Через пару лет Лиза вновь вышла замуж, на этот раз за московского бизнесмена, родив в этом браке сына.
Ефросинина показала, как весело проводит время с родными.
"Семь дней, проведенных в аквапарке почему-то стали казаться тихим раем", - подписала она кадры.
А чуть позднее засняла кривляющуюся Лизу с высунутым языком.
"Сестру мою не плохо бы прикопать в песок, конечно🙄", - пошутила ведущая.
Напомним, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике
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