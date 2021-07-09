Ведущая Маша Ефросинина всколыхнула новой порцией кадров с роскошного отдыха

42-летняя звезда с шестилетним сыном сейчас находятся в Турции. Именно на курорте произошло событие, которого Маша сильно ждала. Распереживавшаяся ведущая сделала серию "сториз" в Инстаграм, рассказав и показав, что произошло, передает Politeka.net.

Так, Ефросинина встретила на курорте младшую сестру Лизу и племянников, которых уже очень давно не видела. Кроме того, на отдых прилетела даже их мама - почти вся семья в сборе.

"Мы не виделись с моей сестой Лизой и племянниками больше года!!! И вот наконец-то! Слезы душат...", - не сдержала она эмоций.

Как известно, 35-летняя сестра Ефросининой была несколько лет замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко Андреем, но брак, увы, распался, несмотря на рождение дочери Варвары. Через пару лет Лиза вновь вышла замуж, на этот раз за московского бизнесмена, родив в этом браке сына.

Ефросинина показала, как весело проводит время с родными.

"Семь дней, проведенных в аквапарке почему-то стали казаться тихим раем", - подписала она кадры.

А чуть позднее засняла кривляющуюся Лизу с высунутым языком.

"Сестру мою не плохо бы прикопать в песок, конечно🙄", - пошутила ведущая.

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