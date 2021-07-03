Известная телеведущая Маша Ефросинина показала жаркие фото с отдыха в солнечной Турции

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не так давно вернулась из Мексики, где отмечала свой день рождения, похоже, снова решила отдохнуть. В своем Instagram звезда показала яркие фото с турецкого курорта, куда отправилась, судя по фото, со своим сыном.

На новых фото Мария запечатлена в пляжном бунгало у самого моря, а за ее спиной открывается фантастический вид на горы. Она присела на диванчик, а рядом с ней прилег сын, который положил голову маме на колени. Перед камерой телеведущая появилась в стильном оранжевом купальнике, который подчеркнул фигуру, длинные ноги и ровный загар. Волосы красотки распущены и зачесаны назад, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Ефросинина написала: "Дабл дрес с #мужчинамоеймечты". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию, засыпая звезду комплиментами: "Маша, Вы очень хороши, и Ваш мужчина также", "Маша, вы потрясающие выглядите! Умна, красива, талантлива, харизматична!", "Купальник огонь", "Шикарно во всех смыслах".

Напомним, Ефросинина с короткой стрижкой и без макияжа показала, как выглядела до популярности: "Я была…".

Как сообщала Politeka, Ефросинина после увиденного с 6-летним сыном обратилась к украинцам: "Как жестоко расплатилась…"

Также Politeka писала, Маша Ефросинина встревожила заявлением о своем состоянии: "Не могу пошевелиться...".