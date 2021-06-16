Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", удивила поведением

Звезда тщательно следит за внешностью, поэтому в свои 42 года выглядит подтянуто и эффектно, сообщает Politeka.net. Телеведущая уже давно выработала для себя несколько правил, касающихся питания и сна.

Ефросинина уверяет, что полноценный сон не менее восьми часов в сутки - это лучшее средство от морщин. Кроме того, во время сна вырабатывается мелатонин, который отвечает за обмен веществ. Если указанного гормона не хватает, то обмен замедляется.

Также Маша занимается спортом. Знаменитость с тренером комбинирует фитнес, пилатес и кардионагрузки, и периодически бегает.

Однако несмотря на все вышеописанное, у звезды иногда проявляются проблемы со здоровьем. Так в новых сторис красотка удивила, ведь ее засняли лежа на диване. В это время над ведущей стояла визажистка, наносящая Ефросининой макияж.

Кадры возмутили одну из пользовательниц сети, которая тут же написала телеведущей.

"Очень жалко визажистку, я понимаю это ее работа, но лежа делать мейк это что-то. Я вас обожала. Очень разочаровалась", - написала девушка.

В ответ Маша встревожила заявлением о своем состоянии.

"Мне делают мейк в таком положении, потому что я лежу с блокадой на спине и не могу пошевелиться... Эх, люди...", - написала телеведущая.

Блокада на спине - это устранение боли в спине путем лечебной процедуры.

Напомним, Ефросинина заворожила кадрами переодевания на фоне постели: "На Машу можно смотреть вечно"

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".

Также Politeka писала, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".