Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", удивила поведением
Звезда тщательно следит за внешностью, поэтому в свои 42 года выглядит подтянуто и эффектно, сообщает Politeka.net. Телеведущая уже давно выработала для себя несколько правил, касающихся питания и сна.
Ефросинина уверяет, что полноценный сон не менее восьми часов в сутки - это лучшее средство от морщин. Кроме того, во время сна вырабатывается мелатонин, который отвечает за обмен веществ. Если указанного гормона не хватает, то обмен замедляется.
Также Маша занимается спортом. Знаменитость с тренером комбинирует фитнес, пилатес и кардионагрузки, и периодически бегает.
Однако несмотря на все вышеописанное, у звезды иногда проявляются проблемы со здоровьем. Так в новых сторис красотка удивила, ведь ее засняли лежа на диване. В это время над ведущей стояла визажистка, наносящая Ефросининой макияж.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
"Слава Украине!": звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной
Тина Кароль светилась от счастья на свадьбе, выбрав необычный наряд: "Про все на свете с тобой забываю"
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
"С ним уходит поколение великих": не стало знаменитого украинца, его талантом восхищались многие
Кадры возмутили одну из пользовательниц сети, которая тут же написала телеведущей.
"Очень жалко визажистку, я понимаю это ее работа, но лежа делать мейк это что-то. Я вас обожала. Очень разочаровалась", - написала девушка.
В ответ Маша встревожила заявлением о своем состоянии.
"Мне делают мейк в таком положении, потому что я лежу с блокадой на спине и не могу пошевелиться... Эх, люди...", - написала телеведущая.
Блокада на спине - это устранение боли в спине путем лечебной процедуры.
Напомним, Ефросинина заворожила кадрами переодевания на фоне постели: "На Машу можно смотреть вечно"
Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".
Также Politeka писала, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".