Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", показала фото с отдыха в свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда показала очаровательное фото с отдыха в Мексике, куда она с мужем отправилась отмечать свой 42-й рождения.

На новых снимках Мария предстала во всей красе, на фоне потрясающего пейзажа. Перед камерой красотка появилась в стильном черном купальнике с воланами, который подчеркнул идеальную фигуру, а свой образ дополнила милой пляжной шляпкой. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Ефросинина написала: "«Сумеречное спокойное море способно снять все тревоги и дурные мысли, Манечка!», - всегда говорил мой папа! И ведь он прав! Ради таких пляжей стоит преодолевать тысячи километров". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "На фото первом как эффект «хало» присутствует. Прям вокруг сияние", "Какая вы прекрасная, и внутри, и снаружи", "Круто, Маруся, ты светишься", "Идеальная фигура. Идеальный фон", - пишут фанаты.

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