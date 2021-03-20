Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своими мыслями по поводу того, стоит ли афишировать свою личную жизнь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу телеведущей в соцсети.

Так, в аккаунте Ефросининой появился пост о том, действительно ли "счастье любит тишину".

По мнению украинской знаменитости, такое выражение является пережитком странных стереотипов и предрассудков.

"Говорят, счастье любит тишину... Для меня это очередной отсыл к пережиткам типа "что скажут люди?" или, того хуже, "не радоваться счастью, чтобы его не сглазить"... Говорить о своем счастье громко или тихо - это личный выбор и внутренняя свобода каждого... Но вот от чего бы счастье, наверное, точно не отказалось, так это от того, чтобы люди его умели замечать. А, заметив, принимали с благодарностью... Приняв же, ценили каждую секунду, пока счастье наполняет клетки..." - написала она.

Эти мысли телеведущая дополнила трогательным фото, на котором они с любимым стоят к камере спиной и обнимаются.

В комментариях телеведущую поддержали, отметив, что важно ценить свое счастье, пока оно с тобой.

"Согласна, цените то, что имеете", "Однозначно. Желаю каждой быть счастливой", "Да... Люди начинают понимать счастье, когда оно было... А не в тот момент, когда оно есть", - пишут под фото.

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