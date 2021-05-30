Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает наслаждаться отдыхом со своим мужем в Мексике и не забывает о поклонниках

Интересное и заряжающее на позитив видео знаменитость выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Телеведущая отправилась на другой континент с мужем Тимуром Хромаевым, чтобы отпраздновать свое день рождения. Ей исполнилось 42 года.

Ефросинина уже показывала, как выглядит терраса ее виллы, какие наряды она брала для отпуска, а вот теперь решила продемонтрировать, как одевается в гостиничном номере.

Сначала в кадре представлена Маша в белом махровом халате. На постель она ложит шляпку, очки, широкие шорты на резинке, короткую синию блузку, а потом на пол бросает розовые шлепки.

Одно мгновенние и пляжный образ Марии готов.

Пользователи с восторгом комментируют увиденное, а также желают телеведущей хорошего отдыха.

"Маша! Вы прелесть! Видео прям заряжает енергией и позитивом!",

"Маша, я обожаю Вас ❤️",

"На Машу можно смотреть вечно🔥",

"Чародейка",

"Вы такая изящная"

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