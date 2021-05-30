Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает наслаждаться отдыхом со своим мужем в Мексике и не забывает о поклонниках
Интересное и заряжающее на позитив видео знаменитость выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Телеведущая отправилась на другой континент с мужем Тимуром Хромаевым, чтобы отпраздновать свое день рождения. Ей исполнилось 42 года.
Ефросинина уже показывала, как выглядит терраса ее виллы, какие наряды она брала для отпуска, а вот теперь решила продемонтрировать, как одевается в гостиничном номере.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Уставшая Кароль без модного наряда показала, как выглядит в реальной жизни: "Такая другая Тина"
Юная фаворитка Олега Винника покорила пляжным фото с возлюбленным: "Без лишних слов"
Внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... "
Болезнь изменила Заворотнюк до неузнаваемости, "Прекрасной няне" стало хуже: "Другой человек"
Сначала в кадре представлена Маша в белом махровом халате. На постель она ложит шляпку, очки, широкие шорты на резинке, короткую синию блузку, а потом на пол бросает розовые шлепки.
Одно мгновенние и пляжный образ Марии готов.
Пользователи с восторгом комментируют увиденное, а также желают телеведущей хорошего отдыха.
"Маша! Вы прелесть! Видео прям заряжает енергией и позитивом!",
"Маша, я обожаю Вас ❤️",
"На Машу можно смотреть вечно🔥",
"Чародейка",
"Вы такая изящная"
Как сообщала Politeka, Телезвезда Маша Ефросинина с короткой стрижкой стала неудачной копией Макса Барских: "больше похожа на...".
Также Politeka писала, что бесбашенная телеведущая Маша Ефросинина устроила драку со звездой "Квартал 95", кадры беспредела: "сначала дерутся, потом...".