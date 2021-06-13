Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", показала яркие фото и обратилась к украинцам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно телезвезда побывала на отдыхе в Мексике, где встретила свой 42-й день рождения, и часто показывала яркие снимки. А в этот раз она выложила милые кадры, в подписи к которым обратилась к украинцам с важным вопросом.

На новых снимках Маша запечатлена на прогулке, куда вышла в интересном образе. Как видно, звезда появилась перед камерой в яркой зеленой блузе с пестрым узором, поверх которой накинула бордовый кожаный пиджак. ее волосы распущены и растрепаны ветром, на лице легкий макияж с черными стрелками, а в ушах милые сережки. Телеведущая сложила губы в поцелуе, ведь именно об этом ее вопрос.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Так, а что у вас по поцелуям при встрече со знакомыми!? Оно как-то до недавно сильно сократилось, а сейчас снова как ни в чем не бывало". Пользователи тут же принялись активно комментировать публикацию Марии: "Не любила это никогда, через силу заставляла себя целовать людей. Поцелуй - это только с мужчиной или родными должен быть", "Пока воздушные", "А мы перешли на объятия", "Итальянский – 3 раза в щеку, самый популярный", "Есть такое", "Сократились и даже очень. Но машинально ещё губы тянутся к щекам", "Шикарная красотка Маша", "Такой ритуал присутствует в моей жизни. Но только с близкими друзьями".

Напомним, Ефросинина заворожила кадрами переодевания на фоне постели: "На Машу можно смотреть вечно"

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".

Также Politeka писала, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".