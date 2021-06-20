Телеведущая Маша Ефросинина показала архивное фото с покойным папой и своего мужа с детьми

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно телезвезда побывала на отдыхе в Мексике, где встретила свой 42-й день рождения, и часто показывала яркие снимки. А в этот раз она выложила кадры из личного архива, на которых показала своего отца и отца своих детей.

На архивном кадре можно увидеть, как будущая телезвезда Мария выглядела в юности. На снимке ее папа держит на руках младшую сестру теледивы Лизу, а сама Маша стоит рядом и явно чем-то увлечена, ведь не смотрит в камеру. Здесь у нее короткая стрижка и простой наряд – именно так в юности выглядела будущая телезвезда. На втором снимке Ефросинина показала своего мужа Тимура Хромаева, который запечатлен на кухне вместе с их детьми – Наной и Сашей.

В подписи к публикации Маша написала: "Я была папиной дочкой… Спустя два года, как его не стало, я встретила мужчину, от которого сразу захотела детей. И не жалею об этом по сей день. Я точно знаю, что папа держал и держит меня за руку. Как и Тимур держит наших детей!". Пользователи тут же начали активно обсуждать новые фото на странице телеведущей, отмечая, что ее муж очень похож на отца.

Напомним, Ефросинина заворожила кадрами переодевания на фоне постели: "На Машу можно смотреть вечно"

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".

Также Politeka писала, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".