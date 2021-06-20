Телеведущая Маша Ефросинина показала архивное фото с покойным папой и своего мужа с детьми
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно телезвезда побывала на отдыхе в Мексике, где встретила свой 42-й день рождения, и часто показывала яркие снимки. А в этот раз она выложила кадры из личного архива, на которых показала своего отца и отца своих детей.
На архивном кадре можно увидеть, как будущая телезвезда Мария выглядела в юности. На снимке ее папа держит на руках младшую сестру теледивы Лизу, а сама Маша стоит рядом и явно чем-то увлечена, ведь не смотрит в камеру. Здесь у нее короткая стрижка и простой наряд – именно так в юности выглядела будущая телезвезда. На втором снимке Ефросинина показала своего мужа Тимура Хромаева, который запечатлен на кухне вместе с их детьми – Наной и Сашей.
В подписи к публикации Маша написала: "Я была папиной дочкой… Спустя два года, как его не стало, я встретила мужчину, от которого сразу захотела детей. И не жалею об этом по сей день. Я точно знаю, что папа держал и держит меня за руку. Как и Тимур держит наших детей!". Пользователи тут же начали активно обсуждать новые фото на странице телеведущей, отмечая, что ее муж очень похож на отца.
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