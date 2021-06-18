Телеведущая Маша Ефросинина показала яркие фото с выставки о Чернобыле и обратилась к украинцам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно телезвезда побывала на отдыхе в Мексике, где встретила свой 42-й день рождения, и часто показывала яркие снимки. А в этот раз она выложила кадры со своего посещения выставки о Чернобыле, на которой побывала вместе с сыном.

На снимках Маша показала павильон выставки, на которой представлено все, что связано с чернобыльской трагедией. На одном из снимков телеведущая сидит на стульчике посредине комнаты с яркими картинками, а за ее спиной видно экран, на котором, видимо, показывают кадры из Чернобыля. На снимках также можно увидеть маленького сына телезвезды.

В подписи к публикации Ефросинина поделилась своими впечатлениями, а также призвала украинцев посетить эту выставку. "Я, как и многие из вас, смотрела захватывающий сериал "Чернобыль"… Но, единственное, что сильно отличает нас с вами от всех зрителей этого фильма на планете - это то, что у нас всех есть свои воспоминания, истории сопричастности и, так или иначе, своя связь с тем годом. Создатель выставки Яся Гресь начала нашу экскурсию словами, что она не про боль и трагедию, а про то, как жестоко расплатилась наша земля за режим под названием Советский Союз: к моменту возникновения идеи сделать эту экспозицию, как раз были вскрыты последние засекреченные материалы, связанные с трагедией. Сходите, в общем, не пожалеете! Впереди три входных. Выставка ещё месяц", - написала Мария.

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Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".

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