Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной украинской телеведущей. Звезда отправилась на отдых в Турцию без мужа, зато с "мужчиной своей мечты" сыном Александром. Успешная красотка регулярно делится кадрами отдыха в Инстаграм, радуя многочисленную армию фанатов.
В этот раз Маша решила показать, как позирует у моря. Красотка надела стильный купальник, очки и шляпку. Ефросинина выставила ножку, выгнувшись, хвастаясь роскошным загаром ножек и худощавым телом.
"Меня же неизменно тянет в море", - написала девушка под фотографией.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
В Польше упал вертолет с украинцами, обломки достали из глубины: фото и что известно о выживших
Деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу
Полякова безжалостно ответила Меладзе на оскорбления, припомнив ему все грехи: «Разожгли во мне желание рассказать больше»
Избранница "Холостяка" Анна Богдан на фоне слухов о беременности готовится покинуть Украину: "Мы хотим..."
На втором кадре Маша уже позировала вместе с шестилетним сыном Максимом. Мальчик был в купальных шортах и бейсболке, стоя рядом с мамойй.
"И к моему сладкому partner in crime (соучастнику преступления, - прим. ред.)", - написала маша под фотографией.
Напомним, Ефросинина в полупрозрачном платье прогулялась по роскошному курорту в Турции
А еще Politeka писала, что Ефросинина показала, как может баловать шестилетнего сына, личные кадры
Также Politeka сообщала, что Ефросинина с короткой стрижкой и без макияжа показала, как выглядела до популярности