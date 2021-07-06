Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной украинской телеведущей. Звезда отправилась на отдых в Турцию без мужа, зато с "мужчиной своей мечты" сыном Александром. Успешная красотка регулярно делится кадрами отдыха в Инстаграм, радуя многочисленную армию фанатов.

В этот раз Маша решила показать, как позирует у моря. Красотка надела стильный купальник, очки и шляпку. Ефросинина выставила ножку, выгнувшись, хвастаясь роскошным загаром ножек и худощавым телом.

"Меня же неизменно тянет в море", - написала девушка под фотографией.

На втором кадре Маша уже позировала вместе с шестилетним сыном Максимом. Мальчик был в купальных шортах и бейсболке, стоя рядом с мамойй.

"И к моему сладкому partner in crime (соучастнику преступления, - прим. ред.)", - написала маша под фотографией.

Напомним, Ефросинина в полупрозрачном платье прогулялась по роскошному курорту в Турции

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