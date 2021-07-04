Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя с сыном
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной украинской телеведущей. У красотки есть двое детей от бизнесмена Тимура Хромаева. Старшая дочь Нана, которая уже выросла, а также сын Александр, которому скоро исполнится 7 лет. Маша активно ведет социальные сети, где делится интересным контентом.
"Стадия "Добрая мать", - написала Маша Ефросинина под фотографией.
На фото Ефросинина позировала в купальнике и стильных очках, а в руках держала телефон, на который и делала снимок. Рядом лежал сын, который сильно открыл рот, смеясь, а в руках держал одну соломинку картошки. Мальчик был тоже в коротких шортиках такой-же расцветки, как у Маши.
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