Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала веселый отдых с подругой и сыном

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась яркими летними фото на своей странице в Инстаграм. В новом посте Маша рассказала о своей давней дружбе с Ольгой Балабан с «Нового каналае». Ведущая подчеркнула, что они очень близки, однако за годы общения никогда не ездили отдыхать вместе. Теперь подруги решили исправить это недоразумение, и отправились в Турцию. С собой Ефросинина взяла еще и 6-летнего сына Сашу.

«С Лёликом мы дружим больше 20 лет. Она крестная Сани и вообще моё всё (об этом как-нибудь расскажу подробнее). И вот недавно мы с ней обнаружили, что никогда не отдыхали вместе!

Ситуация срочно исправлена», - написала Ефросинина.

Она также поделилась фотографиями, на которых они с подругой и сыном резвятся в бассейне. Все трое при этом выглядят довольными.

Их фото впечатлили Лесю Никитюк.

«Такие классные», - написала она в комментарии.

Поклонники Ефросининой также прокомментировали пост:

«Девочки мои», «Как важно иметь такую подругу, настоящую, верную», «И правильно сделали».

Напомним, обиженная на Дурнева Ефросинина укатила на отдых с мужчиной своей мечты.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с короткой стрижкой и без макияжа показала, как выглядела до популярности.

Также Politeka писала, что Ефросинина после увиденного с 6-летним сыном обратилась к украинцам.