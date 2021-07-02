Украинская телеведущая Маша Ефросинина отправилась за границу, показав своего любимого "мужчину"

Звезда после насыщенных трудовых будней укатила на отдых в Турцию, сообщает Politeka.net. Красотка опубликовала соответствующие кадры в стори своего Инстаграм.

Маша поделилась снимком, на котором показала своего "мужчину" и это не муж, а сын Александр. На фото ведущая позировала в соломенной шляпе и голубой футболке. На лице у нее не было макияжа, но вид при этом был свежий.

А сын Маши был в синей кепке. Оба обнялись и смотрели в камеру, улыбаясь.

"Первый отдых вдвоем с #мужчинамоеймечты", написала звезда.

Стоит отметить, что Ефросинина полетела в Кемер и похвасталась, как ее встречали в месте отдыха.

"Наконец-то и мы в отеле, о котором только и говорят", - написала звезда.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, на днях Маша Ефросинина обиделась на высказывание Алексея Дурнева, который согласился дать ей интервью, а потом в своем стори заявил, что не придет, ведь телеведущая - звезда прошлого.

Такое выражение возмутило Ефросинину.

"Зачем унижать, зачем оскорбительно отзываться о том человеке, которого вы даже не знаете, с которым у вас параллельно идут свои договоренности. Я не понимаю. Это как-то низко, Леша!", - заявила телеведущая.

Напомним, Маша Ефросинина встревожила заявлением о своем состоянии

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