Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", сняла на видео, как можно преобразиться до неузнаваемости

Известная телеведущая в топике и лосинах устрила "танец перевоплощения", показывая, как можно быть привлекательной сразу в двух противоположных образах. Сначала Мария показала классический спортивный лук, чем подчеркнула привлекательную фигуру и засветила роскошный пресс

А после этого телеведущая заинтриговала образом в бежевом платье с черным оригинальным принтом и сетчатой тканью сверху. Двухслойный наряд продемонстрировал ноги звезды идеальным образом, а вот ее блестящие локоны выглядели особенно привлекательно распущенными.

«No sports, no party✌🏻» - пишет Мария.

Вот что отвечают в сети:

«Если ты так будешь драться со всеми, в мире закончится война👏😂; Какой животик 😍; Маша, а как часто вы занимаетесь спортом? У вас шикарная фигура 👏 Браво!!!; Какое шикарное платье 😍; Какая стройняшка😍; Машенька, этот пресс прекрасен; Представляю сколько стоит работы за этим прессом 🔥; Ну вот... ты худее даже меня 😕; Королева, красотка Мария😍; шикарнейшее перевоплощение».

Ранее телеведущая рассказала о правилах сохранения хорошей фигуры. Так, телеведущая завтракает и обедает очень плотно, таким образом вечером можно себе позволить что-то легкое. По мнению Маши, к трем часам замедляются углеводные процессы, а люди наедаются вечером только потому, что утром могли выпить чашечку кофе, например, или обед пропустили.

Звезда признается, что сама неправильно питалась много лет, но потом поменяла культуру питания.

К слову, Ефросинина неоднократно рассказывала, что в 18 лет она была полной, а во время работы на шоу "Підйом" ее вес дошел до максимальной отметки – 86 кг.

Напомним, Ефросинина заворожила кадрами переодевания на фоне постели: "На Машу можно смотреть вечно"

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".

Также Politeka писала, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".