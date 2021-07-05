Известная телеведущая Маша Ефросинина поделилась приятными моментами во время жаркого отдыха

Соответствующее видео появилось в Инстаграм-аккаунте знаменитости, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Успешная ведущая Маша Ефросинина совсем недавно вернулась из далекой Мексики, где отмечала свой день рождения, но по всей видимости, она вновь решила отдохнуть и отправилась в путешествие.

В этот раз она решила полететь поближе и выбрала турецкий курорт.

Маша показала живописные кадры отеля, в котором остановилась.

Для прогулки она выбрала длинное слегка прозрачное платье оранжевого цвета и соломенную шляпку.

«Это прекрасная, прекрасная жизнь ...», - подписала видео Ефросинина.

В комментариях фолловеры порадовались за телеведущую, пожелав ей хорошего отдыха.

"Красота !!!! 😍 Хорошего отдыха 😍Какое счастье смотреть на женщин излучающих свет , тепло, красоту и позитив 😍👏🔥",

"Как же красиво , спасибо за визуализацию мечты ❤️

Главное действовать, я научилась управлять своей жизнью и добиваюсь успеха ❤️❤️❤️", - пишут в сети.

Напомним, Ефросинина с короткой стрижкой и без макияжа показала, как выглядела до популярности: "Я была…".

Как сообщала Politeka, Ефросинина после увиденного с 6-летним сыном обратилась к украинцам: "Как жестоко расплатилась…"

Также Politeka писала, Маша Ефросинина встревожила заявлением о своем состоянии: "Не могу пошевелиться...".