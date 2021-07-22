Телеведущая Маша Ефросинина, певица Юлия Санина и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач появились вместе на одном из шоу

Все указанные звезды сейчас пользуются большой популярностью, поэтому неудивительно, что их часто приглашают на различные съемки, пишет Politeka.net.

В частности, все трое примут участие во втором сезоне шоу "Маскарад".

"В этом году за звание чемпиона в первой тройке будут соревноваться телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и юморист Юрий Ткач, который стал капитаном команды. Кто из звезд займет место в команде конкурентов, станет известно в ближайшее время", - написали авторы поста в Инстаграм-группе украинского телеканала.

Как отмечается, съемки нового сезона начались 21 июля. Зрителям пообещали масштабную и высокотехнологичную сцену.

Примечательно, что на размещенных фото Маша Ефросинина продемонстрировала фигуру в черном наряде с вырезами, а Юлия Санина была в синем костюме с губами под цвет него. Юрий Ткач выбрал стиль более классический.

За два часа публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев:

"Классная компания. Вот из-за них прям хочется смотреть", "Ураааа Санина", "Данилко пусть будет четвёртым", "Надеюсь правила изменили на второй сезон!! Потому что в первом- бред полный!".

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