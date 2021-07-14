Украинский исполнитель, судья "Голосу країни", Дима Монатик улетел в Турцию, и смог на концерте впечатлить своих поклонников
Артист после гастролей по Украине отправился в Турцию, где выступил перед многочисленной публикой, пишет Politeka.net. На концерте артиста побывала украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с сыном и друзьями.
Телеведущая рассказала о впечатлениях о концерте, разместив сторис в своем Инстаграм. На кадрах Маша активно подпевала, а также танцевала и прыгала.
"Сперва я думала, что потеряю сознание от того, что это мой первый концерт Димы после пандемии, и я дико соскучилась!", - написала Ефросинина, будто впав в полуобморок.
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Примечательно, что во время концерта на сцену вышла певица Вера Брежнева, которая исполнила композицию "Вечериночка" с Димой Монатиком. Появление артистки на сцене стало неожиданностью не только для зрителей, но и для самого исполнителя.
"Мы поняли, что это джекпот!", - прокомментировала телеведущая.
Отметим, сам Монатик в своем Инстаграм так прокомментировал появление Брежневой на сцене: "Импровизация! Что может быть краше? Спасибо".
Пользователи сети написали приятные сообщения певцу, и поблагодарили за энергетику, которую он им дарит.
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