Украинский исполнитель, судья "Голосу країни", Дима Монатик улетел в Турцию, и смог на концерте впечатлить своих поклонников

Артист после гастролей по Украине отправился в Турцию, где выступил перед многочисленной публикой, пишет Politeka.net. На концерте артиста побывала украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с сыном и друзьями.

Телеведущая рассказала о впечатлениях о концерте, разместив сторис в своем Инстаграм. На кадрах Маша активно подпевала, а также танцевала и прыгала.

"Сперва я думала, что потеряю сознание от того, что это мой первый концерт Димы после пандемии, и я дико соскучилась!", - написала Ефросинина, будто впав в полуобморок.

Примечательно, что во время концерта на сцену вышла певица Вера Брежнева, которая исполнила композицию "Вечериночка" с Димой Монатиком. Появление артистки на сцене стало неожиданностью не только для зрителей, но и для самого исполнителя.

"Мы поняли, что это джекпот!", - прокомментировала телеведущая.

Отметим, сам Монатик в своем Инстаграм так прокомментировал появление Брежневой на сцене: "Импровизация! Что может быть краше? Спасибо".

Пользователи сети написали приятные сообщения певцу, и поблагодарили за энергетику, которую он им дарит.

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