Жена Дмитрия Монатика, судьи "Голосу країни", продюсер Ирина Демичева показала свежий образ

Как пишет Politeka.net, Ирина и Дмитрий не только супруги, но и вместе занимаются продюсерским центром. Демичева не такая публичная, как Монатик, который судит "Голос країни", но ведет Инстаграм и иногда там делится личным.

В этот раз Ирина показала себя в новом образе - надела белое платье с кружевами. Девушка оставила волосы распущенными, позируя у стены. Фото получилось очень светлым и нежным.

"Все обязательно будет хорошо ,по крайней мере, так обнадеживает гороскоп, Луна начинает свой рост, лучшее время для начинаний", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков, включая Осадчу, а также написали комментарии:

"Какая красивая", "Какая ты роскошная", "Так и будет", "Прекрасная леди", "О, да, новолуние и мощный поток для начинаний", "Платье невероятное", "Какая вы чудесная и светлая", "Красавица! Всегда так радуюсь любоваться вами и за всё прекрасное, что происходит у вас!".

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