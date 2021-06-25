Украинский певец Дима Монатик вместе с женой посетил одно из мероприятий, где встретился с другими звездами

Певца, который стал сверхпопулярным в Украине, часто приглашают на разные мероприятия, пишет Politeka.net. В этот раз певец пришел на французскую Ривьеру, которую воссоздали на территории Особняка Полякова в Киеве.

Монатик пришел в компании своей красотки-жены, продюсера Ирины. Певец выбрал синий костюм, а его супруга нарядилась в платье с нескромным декольте.

Пара встретилась с моделью Аллой Костромичевой, телеведущей Катей Осадчей и другим бомондом.

"Французская Ривьера, которую воссоздал Дом @cartier совместно с @irinakovalchouk для друзей, в саду Особняка Полякова. Благодарен за приглашение и организацию такого потрясающего вечера @natalistik 🙏🙏🏽🙏🏿", - написал певец

За полчаса публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Дима самый красивый на этих фото🔥🔥", "Ну до чего же красивые люди 😍❤️❤️❤️", "Красивая пара! Дима, у Вас жена огонь! Гордитесь!😍", "Красавчик🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Дима Монатик стал набирать популярность после своего участия в шоу "Танцуют все!" и " Х-Фактор". Сейчас билеты на выступление артиста раскупаются практически моментально.

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