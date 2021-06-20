Жена Дмитрия Монатика, судьи "Голосу країни", Ирина показала, как отдыхает в Греции

Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик сейчас отдыхает в Греции, наслаждаясь жарким солнышком. Красотка активно активно делится новыми фото с отдыха, радуя многочисленных фанатов.

В этот раз Ирина показалась в черном закрытом купальнике. Девушка легла на камни, наслаждаясь жарким солнышком, а ноги выставила вперед.

"Жизнь. Как же ты прекрасна", - написала Ирина Монатик под фотографией.

"О, да", - написала Брежнева.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ируся. Не узнала, красивенная", "Пожар", "Невозможно красиво", "Оооо вы побывали на кусочке Луны на Земле", "Вауууу! Ирочка! Это отвал всего", "Ветер выточил для вас", "Жизнь непредсказуемая и прекрасная,нужно только верить и мечтать в прекрасное!".

Сообщалось, что жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика в летнем розовом платье показала, как наслаждается моментом.

Так, на новом фото она позирует возле колоритного белого домика с ярко-синей отделкой. Монатик игриво прислонилась к стене, глядя вдаль. На ней легкий и стильный летний наряд.

Напомним, жена Монатика в стильном летнем образе закинула ногу на ногу, приковав к себе взгляды

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