Жена Дмитрия Монатика, судьи "Голосу країни", Ирина показала, как отдыхает в Греции
Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик сейчас отдыхает в Греции, наслаждаясь жарким солнышком. Красотка активно активно делится новыми фото с отдыха, радуя многочисленных фанатов.
В этот раз Ирина показалась в черном закрытом купальнике. Девушка легла на камни, наслаждаясь жарким солнышком, а ноги выставила вперед.
"Жизнь. Как же ты прекрасна", - написала Ирина Монатик под фотографией.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Молодая жена Венсана Касселя в маленьком бикини повеселилась на пляже: "Опасная близость"
Стихия из Крыма накроет остальную Украину, синоптик бьет тревогу: "Этот циклон подтопил Ялту"
Внезапно оборвалась жизнь известного актера, ему было всего 50: "Невосполнимая утрата"
Невыносимая жара идет в Украину, "смалить" будет знатно: до 33 и выше
"О, да", - написала Брежнева.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ируся. Не узнала, красивенная", "Пожар", "Невозможно красиво", "Оооо вы побывали на кусочке Луны на Земле", "Вауууу! Ирочка! Это отвал всего", "Ветер выточил для вас", "Жизнь непредсказуемая и прекрасная,нужно только верить и мечтать в прекрасное!".
Сообщалось, что жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика в летнем розовом платье показала, как наслаждается моментом.
Так, на новом фото она позирует возле колоритного белого домика с ярко-синей отделкой. Монатик игриво прислонилась к стене, глядя вдаль. На ней легкий и стильный летний наряд.
Напомним, жена Монатика в стильном летнем образе закинула ногу на ногу, приковав к себе взгляды
Также Politeka писала, что жена Монатика в узком платье заинтриговала кадрами из Греции
А еще Politeka сообщала, что Жена судьи "Голосу країни" Монатика похвалилась бронзовым загаром