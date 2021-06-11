"Да что ты будешь делать..."

Супруга певца Дмитрия Монатика, Ирина, обескуражила яркими кадрами из отпуска в солнечной Греции

Возлюбенная 35-летнего артиста Ирина Демичева, которая является одним из менеджеров проекта MONATIK, частенько радует подписчиков в Инстаграм кадрами из личной жизни. В новом посте девушка показала "вершину айсберга" своего отдыха в Греции, пообещав совсем скоро удивить поклонников еще больше, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах счастливая Ирина продефилировала по вымощенной камнями дорожке, будучи в приталенном платье нежно-розового оттенка. Лук дополнила сумочка-бананка у нее на животе и белые кроссовки. Также можно рассмотреть белоснежные строения с колоритной архитектурой и необычными растениями.

"С улыбкой на лице вспоминаю потрясающую поездку в Грецию, совсем скоро не расскажем, а покажем всё😉", - подписала кадры жена Монатика.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что некоторым показалось, будто Ирина в положении. Напомним, пара уже воспитывает двоих сыновей: 4-летнего Платона и 5-летнего Даниила.

"Почему мне все таки кажется, что в семье будет пополнение? 🤔"

"Сильно красивая 💕"

"Ждуууу❤️"

"Да что ты будешь делать...с этой красотой?!))))"

Ранее мы рассказывали, что жена Монатика показала, как с мужем и детьми посетила музей Гарика Корогодского.

В подписи к публикации девушка писала: "Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. @garikkorogodski ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаёте".

Напомним, Жена Монатика не смогла сдержать слез, показав любимых мужа и сыновей: "Не верю, что мы...".

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