Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина, показала своих родных на прогулке в интересном месте
Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского артиста Дмитрия Монатика Ирина часто радует публику яркими публикациями о себе и жизни своей семьи в микроблоге в Instagram. Так, в этот раз Ира выложила в сеть забавные снимки, на которых показала мужа и сыновей в интересном месте – музее Гарика Корогодского.
На одном из снимков Ирина Монатик сняла себя в зеркало вместе с маленьким сыном. Как видно, на прогулку красотка вышла в стильном светлом образе – на ней узкие джинсы и свободная белоснежная рубашка, под которой проглядывается топ, а на ее плече висит сумочка. Волосы женщины собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Также Ирина показала знаменитого мужа и сыновей, которые, судя по снимкам, весело проводят время.
В подписи к публикации жена Монатика написала: "Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. @garikkorogodski ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаёте. Посетите магазин-музей @gara.ua и убедитесь сами ещё и супер эксцентричные и своеобразные и порой причудливые, но однозначно восторгающие аксессуары сможете приобрести. С моими любимыми мужчинами пришли впечатлиться".
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки": "Я бы никогда не дала вам 28"
МРТ-аппарат засосал пациента, пришедшего на обследование: кадры и детали жуткого ЧП в Одессе
Леся Никитюк перестаралась с увеличением губ, превратились в вареники: "Девушка из высшего общества"
Жуткая авария унесла жизни людей: детали и фото с места ДТП на украинской трассе
Напомним, Жена Монатика не смогла сдержать слез, показав любимых мужа и сыновей: "Не верю, что мы...".
Как сообщала Politeka, Сыновья Монатика в стиле "Гарри Поттера" феерично попрощались с детством: "Слезы ручьем...".
Также Politeka писала, Судья "Голосу країни" Монатик показал уникальные кадры своей репетиции: "Обожаю эту часть...".