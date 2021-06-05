Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина, показала своих родных на прогулке в интересном месте

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского артиста Дмитрия Монатика Ирина часто радует публику яркими публикациями о себе и жизни своей семьи в микроблоге в Instagram. Так, в этот раз Ира выложила в сеть забавные снимки, на которых показала мужа и сыновей в интересном месте – музее Гарика Корогодского.

На одном из снимков Ирина Монатик сняла себя в зеркало вместе с маленьким сыном. Как видно, на прогулку красотка вышла в стильном светлом образе – на ней узкие джинсы и свободная белоснежная рубашка, под которой проглядывается топ, а на ее плече висит сумочка. Волосы женщины собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Также Ирина показала знаменитого мужа и сыновей, которые, судя по снимкам, весело проводят время.

В подписи к публикации жена Монатика написала: "Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. @garikkorogodski ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаёте. Посетите магазин-музей @gara.ua и убедитесь сами ещё и супер эксцентричные и своеобразные и порой причудливые, но однозначно восторгающие аксессуары сможете приобрести. С моими любимыми мужчинами пришли впечатлиться".

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