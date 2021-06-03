Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина, показала своих родных людей и не только

Продюсер Ирина Монатик рассказала о том, что приготовили ее муж и команда украинцам, пишет Politeka.net. Звезда даже не смогла сдержать слез.

Красотка разместила соответствующий пост в своем Инстаграм. На кадрах она показала не только мужа и детей, но также и всю команду, которая работала над созданием фильма «Вечно танцующий Человек».

Данная картина документальная, рассказывающая о становлении артиста Монатика. Известно, что в фильм вошли интервью с мамой и бабушкой артиста, признания друзей, уникальные кадры со свадьбы Дмитрия и Ирины Монатик и другое. Работа над лентой началась после концерта на стадионе "Олимпийский" в 2019 году.

"Слезы счастья и гордости «Вечно танцующий Человек» начал свою жизнь 💕🌍как же мы счастливы и благодарны Вам дорогие люди,так чувственно и умело передавшие внутренний мир Восхитительного Человека @monatik_official люблю и не верю, что мы это все пережили ,а ведь это лишь Малая часть всего...", - написала Ирина в новом посте в Инстаграм.

За два часа публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев.

"Кайф! 🙏🏻❤️🙏🏻❤️🙏🏻", "Бубсеныш малой😍❤️", "Вы - НЕРЕАЛЬНАЯ КОМАНДА👏👏👏👏", "Невероятно!❤️А будет ли возможность посмотреть онлайн,кто сейчас не в Украине?)", "Очень ждем премьеру и в других городах", "Фото номер 3 - ну какое чудо!!", "Любимые мои люди💙💙💙", "Какие вы🙏❤️", "Это невероятно ! ❤", "Первое фото бесподобно❤❤❤🌹🌹🌹", "Как же мы вас любим и Вам благодарны!".

Напомним, что жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам: "Лучшее, что может произойти".

Как сообщала Politeka, Монатик эффектно сменил имидж, появившись с ирокезом: "Надо с Даном Баланом спеть".

Также Politeka писала, что жена Монатика сразила сверкающим образом в платье в обтяжку, муж не сдержал эмоций: "Как собираешься провести этот вечер?".