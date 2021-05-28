Известный украинский певец Дмитрий Монатик, который является одним из самых популярных исполнителей в Украине, решил показать завершение детского сада для своих детей

Как пишет Politeka.net, Монатик долгое время скрывал лица своих двух сыновей. Только весной он наконец-то показал общественности Платона и Даниила, которые оказались очень сильно похожими друг на друга. Так, в своем аккаунте в Инстаграм Ирина Монатик - жена Дмитрия поделилась кадрами с выпускного в саду.

На свежих фото мальчики на выпускном в особенных магических нарядах - накидках с капюшонами - праздник для детей проводили в стиле Гарри Поттера.

"Какой важный день для нашей семьи,выпускной Данечки и Платоши в садике! Тематика "Гарри Поттер" наши попали в Грифиндор 💪🏽❤️❤️ низкий поклон и благодарность невероятным воспитателям, педагогам - дети обожали ходить в садик, а это говорит о многом. Спасибо за терпение, заботу, знания, индивидуальный подход к каждому и безграничную любовь! Прекрасные родители: мамы, папы, бабушки и дедушки, благодарим Вас за эти счастливые годы, пропитанные заботой, дружбой и любовью🙏🏾💜😭😢слёзы ручьём ..счастье, гордость, много мыслей в голове о быстротечности времени..благодарности, любви и счастье", - написала Ирина.

Ранее мы писали, что жена Дмитрия Монатика засветила в сторис их «семейное гнездышко». Территория дома музыканта находится прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство и находится множество незаселенных зданий. Сам коттедж двухэтажный. Он построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.

Напомним, что судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".

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Также Politeka сообщала, что жена Монатика вернулась в место славы мужа, кадры: «Как же было прекрасно…».