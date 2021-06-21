Популярный певец Дмитрий Монатик поделился неожиданным, но трогательным моментом со своего концерта в Запорожье, который ему запомнился

Как пишет Politeka.net, артист опубликовал новое видео в своем Инстаграм. В нем он решил показать, какие приятные неожиданности иногда случаются на концертах.

Накануне Монатик выступил в Запорожье, порадовав своих фанатов. Одной из поклонниц повезло больше других: певец заметил девушку, которая стояла прямо перед сценой с плакатом, и обратился к ней, предложив спеть с ним дуэтом.

«Так что вы поете?...Так как мне вас на сцену заполучить? Вы смотрите не застряньте там», - произнес певец, когда девушка решила перелезть через ограждение.

Девушке все же удалось попасть на сцену, после чего она трогательно исполнила песню «Сильно» в дуэте с Монатиком. В конце певец крепко обнял поклонницу и предложил ей идти на шоу «Голос країни», где он выступает в роли одного из тренеров.

«Знакомьтесь! Это Маша! Вчера в Запорожье у самой сцены она весь концерт держала плакат с надписью: «мечтаю с тобой спеть»! И спела! Причём #Сильно красиво! Обожаю такие импровизационные моменты на Live-концертах, ведь они остаются навсегда в памяти, делая концерт особенным и неповторимым», - написал в своем посте Монатик.

Под видео отметилась супруга артиста, Ирина Монатик.

«Как же восхитительны такие моменты!», - написала она.

Напомним, Монатик растрогал кадрами с подросшими сыновьями: «Всем бы детям такого папу».

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