Популярный музыкант и исполнитель Дима Монатик (MONATIK) показал своих детей

Уже много лет Дима Монатик женат на красотке, продюсере Ирине Демичевой. У супругов подрастает двое сыновей, Платон и Даниил. К слову, певец долгое время скрывал лица детей, и лишь недавно решил показать их.

И в новом посте в Инстаграм Дмитрий показал подросших Платона и Даниила, пишет Politeka.net.

Снимками артист поделился по случаю Дня отца, который в 2021 году в Украине празднуют 20 мая.

«Счастье быть папой! Папа может, папа может все что угодно ради своих детей! С праздником Вас», - написал любящий отец.

Кадры растрогали пользователей Сети. На фото также отреагировал певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес. Он поставил в комментарии к фото много сердечек. Отметим, у самого Дантеса пока нет детей.

«Божеееееее эти носы 😍😍😍 не могу! Лучший папа! Падрэ!!!», «Обожаю вашу семью!», «Красивые», «С праздником», «Настоящее счастье», «Счастливые и красивые», «Какие вы классные», «Какое чувственное фото❤ Всем бы детям такого папу как Вы», «Хорошие парнишки», «Невысокий мегапапа и два маленьких Монатика!!! С Праздником», «Повезло мальчишкам», - пишут в комментариях.

Напомним, жена Монатика в стильном летнем образе закинула ногу на ногу, приковав к себе взгляды.

Также Politeka писала, что жена Монатика в узком платье заинтриговала кадрами из Греции.

А еще Politeka сообщала, что Жена судьи "Голосу країни" Монатика похвалилась бронзовым загаром.