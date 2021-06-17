Украинский певец Дмитрий Монатик перегнал некоторых звезд украинского шоу-бизнеса

Дмитрий Монатик благодаря своему творчеству, харизме и упорной работе добился больших высот, передает Politeka.net. Сейчас музыку исполнителя слушают миллионы людей из разных стран мира.

В сети создали наглядный рейтинг артистов, которых слушают на интернет-сервисе "Spotify", без учета артистов, которые на протяжении последних лет гастролируют в России.

Первое место занял Дима Монатик с более чем 47 миллионами прослушиваний. Таким образом, певец "уделал" своих коллег Святослава Вакарчука, Тину Кароль, Настю Каменских и других.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Фантина исправят эту ситуацию после увиденного за пару дней😂😂😂", "Ну про Казку это точно сказочный бред", "У Марув наверное больше 50, хотя могу ошибаться", "Казка 95% - прослушивание песни« Плакала »?)", "Go_a очень крутые, они молодцы! 🔥🔥", "гайз, а на спотифай можно крутить прослушивания или нет?", "Только @tina_karol. Тина тут такая недооценена. Ее Величество Тина Кароль недооценена, как ад ", - написали пользователи сети.

Напомним, Дима Монатик с юных лет занимается танцами. Артист ходил на кастинги, и в 2010 году его заметили в третьем сезоне телешоу «Танцуют все!» и в первом сезоне «X-Фактора».

Позже артист начал писать песни для популярных исполнителей, среди которых Светлана Лобода, Анна Седокова, Ева Бушмина, Алина Гросу, Дима Билан и Серега.

Напомним, что судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".

А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик показал уникальные кадры своей репетиции: "Обожаю эту часть...".

Также Politeka сообщала, что жена Монатика вернулась в место славы мужа, кадры: «Как же было прекрасно…».