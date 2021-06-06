Украинский певец Дмитрий Монатик впервые рассказал, как пережил смерть отца



Как передает Politeka.net, воспоминаниями исполнитель поделился в интервью YouTube-каналу DOROTYE (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Трагедия произошла в 2015 году. Новость о смерти родного человека Дмитрий услышал прямо перед концертом.

"Это было очень тяжело. Это был самый сложный концерт в моей жизни. Я люблю посидеть с ребятами, настроится, но тогда просто спрятался и пытался взять себя в руки. Я помню, что слезы не прекращали катиться. Я вспоминал его слова... Одна мысль о том, что он хотел приехать на концерт в Киев немного успокаивала. Мне казалось, что он сейчас смотрит...", - эмоционально рассказал певец.

Дмитрий отметил, что именно мысли об этом помогли "вытянуть" тот концерт.

"Уже не было шага назад. Там было три тысячи людей. Я тогда четко осознал, какая тяжелая профессия артиста, что значит ее обратная сторона медали", - поделился Монатик.



Напомним, что судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".

А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик показал уникальные кадры своей репетиции: "Обожаю эту часть...".

Также Politeka сообщала, что жена Монатика вернулась в место славы мужа, кадры: «Как же было прекрасно…».