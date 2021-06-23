Жена Дмитрия Монатика Ирина показала, как проводит время в Греции

Как пишет Politeka.net, Ирина и Дмитрий уже много лет вместе и воспитывают прекрасных сыновей. Сейчас жена Монатика отправилась на отдых Грецию, откуда регулярно делится интересными фото в Инстаграм.

В этот раз Ирина решила прогулятся у моря, выбравшись в наряде с декольте и стильных очках. Красотка улыбалась, а волосы оставила распущенными.

"Время лета", - написала Ирина под фотографией.

"Огонь", - написала украинская певица Оля Цибульская

Фанаты сразу засыпали лайками красотку-жену Дмитрия Монатика и начали писать комплименты:

"Огонь", "Такая счастливая и лучезарная. Хорошего отдыха - Ирина. Пусть грецкое солнце согреет вас", "Люблю".

Сообщалось, что жена популярного украинского певца и судьи «Голосу країни» Дмитрия Монатика в летнем розовом платье показала, как наслаждается моментом.

Так, на новом фото она позирует возле колоритного белого домика с ярко-синей отделкой. Монатик игриво прислонилась к стене, глядя вдаль. На ней легкий и стильный летний наряд. Для прогулки она выбрала нежно-розовое длинное платье, светло-голубую рубашку, белые кроссовки и розовые очки. Распущенные волосы и легкая улыбка дополнили ее романтичный образ.

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