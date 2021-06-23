Жена Дмитрия Монатика Ирина показала, как проводит время в Греции
Как пишет Politeka.net, Ирина и Дмитрий уже много лет вместе и воспитывают прекрасных сыновей. Сейчас жена Монатика отправилась на отдых Грецию, откуда регулярно делится интересными фото в Инстаграм.
В этот раз Ирина решила прогулятся у моря, выбравшись в наряде с декольте и стильных очках. Красотка улыбалась, а волосы оставила распущенными.
"Время лета", - написала Ирина под фотографией.
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Фанаты сразу засыпали лайками красотку-жену Дмитрия Монатика и начали писать комплименты:
"Огонь", "Такая счастливая и лучезарная. Хорошего отдыха - Ирина. Пусть грецкое солнце согреет вас", "Люблю".
Сообщалось, что жена популярного украинского певца и судьи «Голосу країни» Дмитрия Монатика в летнем розовом платье показала, как наслаждается моментом.
Так, на новом фото она позирует возле колоритного белого домика с ярко-синей отделкой. Монатик игриво прислонилась к стене, глядя вдаль. На ней легкий и стильный летний наряд. Для прогулки она выбрала нежно-розовое длинное платье, светло-голубую рубашку, белые кроссовки и розовые очки. Распущенные волосы и легкая улыбка дополнили ее романтичный образ.
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А еще Politeka сообщала, что жена Монатика в стильном летнем образе закинула ногу на ногу, приковав к себе взгляды
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