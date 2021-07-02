Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик неожиданно разоткровенничался

Артист активно ведет страницу в Инстаграм, где делится своими мыслями и рассказывает о творчестве, пишет Politeka.net. В этот раз певец удивил откровением, обратившись к украинцам.

Монатик опубликовал фото, на котором смотрел в подзорную трубу.

"Казалось бы: «Ляг, да спи...», но нет. Вопросов больше, чем ответов. Кто тоже на ночь глядя устраивает бессонные поиски истины, ставьте 🎯🧩🎰🎳🎲🪗🤹🏼‍♀️🎸🗿🏗🌅⏳⚖️🚪🌫🦍🦭🎩〽️", - написал артист, видимо, страдающий от бессонницы.

Публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"В коментах нужно написать самые странные вопросы которые появляются в голове перед сном:)", "Утро вечера мудренее!😍", "Истина — это то, что выдерживает испытание опытом ♾", "Самый красивый! 😍😍😍🔥", "🙋🏼‍♀️ умеем, знаем , практикуем 😂", "Получается я не один этой ночью🙂🧶", "Ночью всегда крутятся разные мысли🤔", "Иногда завидую людям, которые могут так просто лечь и уснуть, без полетов мыслей 😅".

Отметим, Дима Монатик пользуется большой популярностью и много выступает. Сейчас на страницу певца в Инстаграм подписаны 2,5 миллиона человек.

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