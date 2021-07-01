Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик вместе с женой, Ириной, отпраздновали шестилетие со дня регистрации брака

Дима Монатик первого июля 2015 года поженился на своей красотке-жене Ирине, пишет Politeka.net. В честь важной даты супруга артиста разместила фото со свадьбы в ЗАГСе.

На кадрах артист оделся в черное, а шатенка-Ирина выбрала короткое платье и кеды. Парочка поцеловалась на одном из фото.

"Официальный день нашей семьи 01.07.2015! Нам официально 6 лет) а вместе мы уже целых 10 лет..❤️❤️❤️❤️ @monatik_official люблю тебя ,моя Вечность ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написала жена артиста.

За час публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.

"Думал что буду искать целую жизнь... вот и нашёл целую жизнь... Люблю тебя ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", - написал Дмитрий.

"Оооооооо😍😍😍😍😍 поздравляююююю", "Поздравляем!", "Ира, Дима, вы — мечта!❤️", "Класс!!! Поздравляю 💚💛", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ребята", "Моя любимая семья!!! ❤️❤️❤️", "😍😍😍 всегда пример настоящей любви и семьи", "Милаши 😍😍😍 поздравляю вас!! Впереди гораздо больше!! Любви вам навсегда❤️❤️❤️", "Какие вы настоящие❤️🔥прелесть😍поздравляю🔥", "Поздравляем!)))) вы чудесные)❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Супер!У нас с мужем тоже сегодня 10лет👍🎉❤", - написали остальные пользователи сети.

Напомним, жена Монатика сверкнула своим нескромным декольте перед Осадчей.

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