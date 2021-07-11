Жена украинского исполнителя Димы Монатика, Ирина, показала, как отец проводит время с детьми

Ирина - продюсер, счастливая жена и мать, передает Politeka.net. Продолжительное время она вместе с мужем не показывали лица своих сыновей, Платона и Даниила.

Сейчас на странице обоих родителей все чаще стали появляться снимки с ребятами.

В частности, на новых фото Ирина показала, как артист общается с сыновьями за сценой.

"Эмоциональная палитра любви ❤️‍🔥 @monatik_official и его копии ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", - написала мать мальчиков.

За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Замечательные у вас мальчики 💜", "прелесть🧡", "Сильно красивые!❤️", "Фото просто суперрр 🔥", "сколько тепла и любви в одном фото ♥️♥️", "Эмоциональная палитра любви❤️", "Взгляд 100% папин ❤️", "Красавчики!👏🏻👏🏻👏🏻", "Как же интересно наблюдать😇 Всегда вызываете добрую улыбку 🤍", "Ну какие классные мальчики!!😍😍😍😍😍", "Рождённые в любви 🥰", "Чудесные ❤️" - написали пользователи сети.

Отметим, Ирина и Дима Монатик поженились шесть лет назад. Пара познакомилась у общих знакомых, поначалу оба просто дружили, а спустя три года у них завязались романтические отношения.

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