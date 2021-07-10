Концерт, которого так все ждали

Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик после Днепра дал большой концерт в Харькове

Захватывающими кадрами с выступления поделилась супруга артиста Ирина Монатик у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Известно, что Дмитрий выступал на стадионе "Металлист".

На грандиозное шоу с танцами, декорациями и зажигательной музыкой пришли тысячи харьковчан и не только, чтобы насладиться творчеством MONATIK и услышать вживую самые известные хиты. Публика встретила Дмитрия Монатика громкими аплодисментами. Стоит отметить, что со сцены звучали не только новые песни, но и уже известные композиции.

«Харьков 09.07.2021. Великий Артист и самая лучшая публика во Вселенной❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 огромнейшее спасибо команде #MONATEAM 🙏🏾❤️‍🔥❤️‍🔥организаторам и всем людям, выбирающим философию made with love and rhythm 🙏🏾❤️ «, - написала женщина.

Под ее постом люди принялись бурно обсуждать концерт.

«Спасибо за искусство👏🔥 и любовь ❤️ к любимому делу👏👏»,

«Спасибо всем за незабываемые эмоции❤️ Приезжали к вам из Полтавы -теперь приглашаем к нам🤗»,

«Овации и Только стоя 👏👏👏»,

«Было 🔥🔥🔥 спасибо за такую атмосферу», - пишут люди в сети.

Напомним, жена Монатика в кружевном топе похвасталась безупречным стилем в Париже.

Как сообщала Politeka, Монатик и Санина переняли стиль Дана Балана, заставив Тину корчиться от смеха: "Малыш..."

Также Politeka писала, что измученный бессонницей судья "Голосу країни" Монатик обратился к поклонникам.