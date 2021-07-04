Жена Дмитрия Монатика Ирина продемонстрировала безупречное чувство стиля во время поездки в Париж

Как передает Politeka.net, супруга популярного певца, с которым уже длительное время в браке, вышла на балкон с видом на Эйфелеву башню в стильном наряде.

На ней было надето черное кружевное бюстье, широкие штаны на резинке и с высокой талией, а наверх она накинула жакет пудрого цвета.

Свой образ она соединила с массивными ботинками на шнуровке и солнцезащитными очками.

Ирина распустила светлые волосы с рыжеватым оттенком по плечам. На лице она сделала легкий макияж. Женщина подчеркнула глаза тушью и накрасила губы нюдовой помадой.

Фотографию из Парижа она разместила на своей странице в Инстаграм.

Фолловеры остались довольны от увиденного. Свои комментарии они оставляют под снимком.

"Какие две невероятные красотки в кадре - 👸🏽 и 🗼", - очевидно намекая на отражение в окне, написала одна из подписчиц.

"Вау, как красиво 😍❤️‍🔥

Ириша, вы превосходны💐", - отметила еще одна.

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