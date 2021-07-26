Артистка Вера Брежнева показала видео с отдыха в Тбилиси

Как сообщает Politeka.net, Вера Брежнева является популярной сольной артисткой, после того как принимала участие в группе "ВИА Гра". Там девушка познакомилась с продюсером группы Константином Меладзе, с которым в 2015 году вступила в брак. Напомним, их отношения начались еще в 2005 году, пока Вера была в коллективе.

Певица активно ведет социальные сети, где делится с фанатами моментами из своей жизни. На этот раз Вера поделилась новым видео. На кадрах девушка сидит в ресторанне на крыше, с которого открывается панорамный вид в Тбилиси, Грузия. Туда она отправилась без своего супруга - Константина.

"Наслаждаюсь Тбилиси. По совету подруги пришли в #ketodakote и это было тааааааак вкусно и так атмосферно)", подписала видео певица.

В комментариях фанаты заметили, что Вера в последнее время одна, на что девушка дала ответ и заинтриговала своим спутником. "Как будто она одинокая женщина,всегда одна".

Также поклонники исполнительницы поддержали её и восхитились видами Грузии: "Этот ресторан в Тбилисском районе под названием Вера, так что Вера на Вере", "Грузия - мечта. Особенно, когда еще не позавтракала", "Прекрасный город. Возвращаясь туда всегда вкусно и атмосферно".

Напомним, Вере Брежневой стало плохо прямо во время съемок в Киеве, появились подробности: "Был такой эпизод..."

Также, Брежнева в мини-шортах показала, как "отрывается" в Турции: "Вся одежда мокрая…"

Ранее сообщалось, Брежнева засветила стройную фигуру в платье с декольте: "Всё лучше и лучше...".