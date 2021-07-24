Известная певица Вера Брежнева рассказала поклонникам о своих впечатлениях от жаркой Турции

Как пишет Politeka.net украинская певица из Каменского Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, активно ведет свою страницу в Instagram.

Так, эксучастница популярной группы "ВИА Гра" рассказала о своих впечатлениях от летней Турции. Певица опубликовала пост, в котором написала, что сейчас там невероятно жарко, особенно во время концерта.

"Этим летом в Турции очень жарко, хотя, может, я просто отвыкла за 2 года🤪, но жарко на сцене, даже вечером, когда светят софиты, а ты постоянно двигаешься) (вся одежда после концерта мокрая и волосы тоже)", - рассказывает звезда.

На фото звезда позирует в вязаном топе на голое тело и коротких шортах. Поклонники Брежневой поставили более 16 тысяч лайков и написали множество комментариев.

"Красотка", "прелестная девочка", " шикарные ноги! Вера красотка) хорошего отдыха вам в Турции", "сладкая девушка", - пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что Брежнева дала модный урок, надев стильную блузу: "Эталон женственности и красоты".

Напомним, что Вера Брежнева в откровенном наряде показала себя во всей красе: "Прямо наша Шакира".

А еще Politeka сообщала, что Брежнева удивила подростковым видом, несмотря на брак с немолодым Меладзе: "такая девочка-девочка".